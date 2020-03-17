В мире обнаружили людей, которые не знают о коронавирусе

В Германии обнаружены люди, которые не знают об эпидемии коронавируса - это съемочная площадка немецкого реалити-шоу "Большой брат".

14 участников передачи, "отрезаны" от внешнего мира и все еще не в курсе новостей. Они живут в доме в Кельне под наблюдением камер без смартфонов и интернета с 6 февраля, пишет The Guardian.

Продюсеры шоу объяснили свое решение ничего не рассказывать о Covid-19 правилами "Большого брата": "информационную блокаду" снимают только при болезни родственников героев. По их словам, участникам обеспечили "особые меры гигиены", чтобы те избежали заражения, но зачем это нужно — не раскрыли.

Они узнают и о закрытии целых стран, и о семи тысячах зараженных в Германии вечером 17 марта в эфире специального выпуска шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 марта в мире насчитывается 174 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 085. Выздоровели более 79 тыс. человек

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