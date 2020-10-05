В метро Киева разместили социальные фото с полуобнаженными моделями из популярного реалити

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Участницы 'Супер Топ-модели по-украински' и Алла Костромичева

На станции киевского метро "Лукьяновская" разместили постеры полуобнаженных участниц реалити "Супер Топ-модели по-украински" (Новый канал) в рамках социального проекта "Красота спасет мир".

Его цель – призвать людей изменить модель своего поведения по отношению к планете, ее ресурсам, друг к другу. Деталями с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба Нового канала.

Украинская модель Татьяна Брик в социальном проекте Нового канала.

"Мы вложили в акцию идеи гендерного равенства и важности здоровья – физического и психологического – как планеты, так и человека. Многие до сих пор считают, что модели – молчаливая красивая картинка, у нас же другая позиция. Мы уверены – модели должны громко высказываться о проблемах, которые их волнуют, и быть услышаны. Это и экология, и лесные пожары, и защита животных, и возможность распоряжаться собственным телом и не быть осужденной обществом, и осознанное потребление, и права ЛГБТ, и борьба с насилием. Они также выступают против войны", – пояснила гендиректор канала Ольга Задорожная.

Участница "Супер Топ-модель по-украински" Арина Любителева.

Модели, которые приняли участие в проекте, сами называли проблемы, которые их беспокоят больше всего и с которыми они хотели бы бороться.

"Самое важное, что все эти темы не были притянуты за уши. Каждая модель сама назвала проблему, которая ей небезразлична. Трансгендер Софи Беридзе ратует за права ЛГБТ, потрясающе красивая участница Таня Брык терпела насилие, и не боится сказать об этом. Арина Любителева в своих социальных сетях активно выступает за осознанное потребление", – отметила маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан.

Участница "Супер Топ-модель по-украински" Ирина Ротар.
Участница "Супер Топ-модель по-украински" Даша Майстренко.

По задумке проекта на полуобнаженных девушек проецировали фотографии, воплощающие разные социальные проблемы под слоганом "Красота спасет мир". Интересно, что участницы были без одежды не просто так – таким образом организаторы временно "обнулили" их прежние заслуги и поставили в равные условия борьбы. Их путеводителем и наставником на проекте стала супермодель Алла Костромичева, которая популяризует эко-бренды и выступает за осознанное потребление.

Софи Беридзе из "Супер Топ-модель по-украински".
Александра Литвин – участница "Супер Топ-модель по-украински".

"В современном обществе есть очень много вопросов, которые надо срочно решать. Этим мы и будем заниматься вместе с участницами Суперсезона. Уверена: собрав самых ярких и популярных девушек, мы действительно сможем достучаться до зрителя. Только лидер мнений, человек, который ведет за собой поклонников, к мнению которого прислушиваются, может обратить внимание общества на те или иные проблемы. Будем надеяться, что благодаря популярности участниц-моделей нам удастся хотя бы чуточку изменить мир", – высказалась Костромичева.

Модель Александра Кугат в социальном проекте СТМПУ.
Участница "Супер Топ-модель по-украински" Ирина Мойсак.

Отметим, арт-пространство в метро "Лукьяновская" можно посетить до 30 октября. Премьера сезона реалити "Супер Топ-модель по-украински" состоится в пятницу, 16 октября на Новом канале.

Звезда "Супер Топ-модель по-украински" Марго Верховцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, съемки Суперсезона главного модельного реалити страны "Топ-модель по-украински" стартовали летом 2020 года. В проекте примут участие лучшие модели из предыдущих четырех сезонов программы. Читайте подробнее в эксклюзивном материале.

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