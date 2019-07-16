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В Киеве засветилась скандальная звезда из России, ездившая в Крым

5.6т Читать материал на украинском

В Киев приехала скандальная российская телеведущая Дана Борисова, которая в августе 2017 года ездила в Крым и называла его российским.

Борисова приехала в столицу Украины на съемки шоу "Пацанки". Об этом она написала у себя в Instagram. В Киев она приехала на поезде. И, по словам, ведущей проблем с таможней у нее не возникло.

"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды - в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу", — написала Борисова.

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Дана Борисова

Дана Борисова

Инстаграм

В августе 2017 года Борисова летала в Крым, чтобы "встретиться с поклонниками". Тогда она называла оккупированные территории частью России. Телеведущая удалила этот пост из сети, однако об этом тогда писали многие СМИ.

В Киеве засветилась скандальная звезда из России, ездившая в Крым
В Киеве засветилась скандальная звезда из России, ездившая в Крым

"Сегодня причастилась и исповедалась в своей любимой церкви на Самуи. На следующей неделе буду уже в России, в Крыму, в лагере #НАС, где встречи со мной ждут сотни людей", — писала Борисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года известной российской блогерше Ирине Шихман, которая открыто осуждает политику Кремля и президента РФ Владимира Путина, запретили въезд в Украину на 3 года.

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Персона
Дана Борисова
Место
Украина Киев
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Юг Руси
Юг Руси
Абасреватель, а с кем она поскандалила?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Юг Руси, не спишь, тролль дeбильный?
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