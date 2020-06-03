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3 июня • обновлено в 13:10
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В Киеве прощаются с легендарным композитором Скориком. Фото церемонии

  • Композитор Мирослав Скорик умер 1 июня в возрасте 81 год.

  • Прощальные церемонии состоятся в Киеве и Львове – городе, где родился Скорик.

  • Музыкант будет похоронен на Лычаковском кладбище 5 июня.

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В среду, 3 июня, в Киеве прощаются со знаменитым композитором Мирославом Скориком, который умер 1 июня.

Траурная церемония проходит в главном храме УГКЦ на левом берегу Киева. Панихида началась в 11:30, ее возглавляет глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. OBOZREVATEL рассказывает, как проходит прощание с легендарным украинским композитором.

Мирослав Скорик

Мирослав Скорик

Корреспондент.net

Проститься с Мирославом Скориком пришли несколько десятков человек. Среди них – музыканты, близкие и знакомые композитора. На церемонию также прибыла Юлия Тимошенко.

"Сегодня очень печально, мне кажется, всем украинцам, которые умеют слушать музыку. Скорик умел слушать музыку украинской души. Умел передать ее всему миру. Его прекрасные произведения всегда будут звучать в нашем мире. Сегодня печальная минута, но в то же время светлая – потому что Украина имела и будет иметь своего гения", – отметила Тимошенко изданию KP. UA.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Фото: КП в Украине, Ярослав Кулиш

Также в храм прибыли нардеп, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и экс-министр и экс-министр культуры Евгений Нищук.

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

Фото: КП в Украине, Ярослав Кулиш

"Я, как и многие из нас, с Мирославом Скориком познакомился через музыку, тогда мне было 17 лет и я не знал о таком композиторе. Потом мне посчастливилось непосредственно познакомиться с ним. Мы работали над некоторыми проектами во время моего министерства и общались довольно-таки часто. Очевидно, когда сталкиваешься с такими личностями… Это легенда, это глыба. Это то, сокровище, которое всегда будет оставаться", – отметил Евгений Нищук.

Евгений Нищук

Евгений Нищук

Фото: КП в Украине, Ярослав Кулиш

Отметим, после прощания в Киеве, в четверг, 4 июня, гроб с телом композитора будет доставлен во Львов, где с 11:00 до 22:00 пройдет церемония прощания в Архикафедральном соборе Святого Юра.

Церемония прощания с Мирославом Скориком

Церемония прощания с Мирославом Скориком

Фото: КП в Украине, Ярослав Кулиш

В пятницу, 5 июня, в 11:00 пройдут похороны Скорика. Музыкант будет похоронен на Лычаковском кладбище.

Смотрите на OBOZREVATEL подборку лучших произведений композитора Мирослава Скорика.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 июня, внезапно умер молодой украинский музыкант, обладатель премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины" Руслан Егоров.

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Автор
Ева Романова
Место
Украина Киев
Теги
музыка шоу-бизнес похороны
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