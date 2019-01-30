"В этом взгляде — все!" Фото жены Порошенко вызвало восторг в сети

Фотография семьи президента Украины Петра Порошенко, на которой запечатлен пронзительный взгляд первой леди Марины Порошенко, поразила интернет.

Снимок был сделан фотографом Администрации президента Михаилом Маркивым во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве 29 января. Разместил его внештатный советник главы государства Юрий Бирюков в Facebook (чтобы посмотреть другие фото семьи Порошенко с форума, доскрольте до конца).

"Взгляд. В нем есть все, все оттенки и все эмоции", — лаконично подписал он. Фотография вызвала невероятный восторг в сети. Всего за 11 часов с момента публикации ее лайкнули почти 4 тысячи человек, более 700 — поделились. Украинцы назвали фото очень трогательным, душевным и наполненным огромной любви.

На снимке изображены Петр Порошенко, его супруга Марина, сын Михаил, дочери-двойняшки Александра и Евгения, а также маленькая внучка Лиза. Однако все внимание фотографа приковано к лицу первой леди — взгляд Марины Порошенко направлен в сторону мужа.

Петр Порошенко и его семья Facebook Юрия Бирюкова

"Это очень хорошее фото. Первая леди знает, как сниматься и как быть фотогеничной, и тут не работа на камеру, потому что были бы другие наклон, ракурс, углы губ. А здесь живая эмоция, спокойная гордость, уголки губ опять же, в эмоции "true, true". Что самое удивительное, они ведь действительно любят. Так не смотрят на нелюбимых", — написала Екатерина Дорохина.

"Любовь и гордость. Какая прекрасная семья. Во всех смыслах. Вот откуда его сила", — предположила Yulisa Shpilyova.

"Столько любви, уважения и гордости. Такое не сыграть, это искренние эмоции. Я тоже хочу уметь так смотреть на мужчину, потому что это действительно окрыляет", — призналась Владислава Диденко.

"Видно, что она гордится мужем. И есть за что!" — отметил Геннадий Панасенко.

"Это тебе не "Батя, я стараюсь", — вспомнили известное выражение жены бывшего президента Украины Виктора Януковича — Людмилы, которое уже стало мемом.

Петр Порошенко и его семья Пресс-служба Администрации президента

Петр Порошенко и его семья Пресс-служба Администрации президента

Ниже приводим самые эмоциональные комментарии под фото семьи Порошенко.

Петр Порошенко и его семья Пресс-служба Администрации президента

Президент Украины Петр Порошенко Пресс-служба Администрации президента

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Марина Порошенко поразила украинцев шикарным образом, в котором она предстала на встрече с женами президентов во Франции.

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