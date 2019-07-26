"Ужасно, станешь холостым!" Потап показал Каменских в странной позе и разозлил сеть

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился новой фотографией своей супруги Насти Каменских (NK) в неожиданной позе.

Он опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором поп-дива в широких спортивных трениках собирает вещи вниз головой и пакует чемоданы.

На Потапа моментально накинулись с критикой из-за неудачного кадра, хотя он, судя по всему, просто пошутил. Как бы там ни было, пост с Каменских в странном ракурсе он удалил. А взамен в сторис опубликовал коллаж из этого же снимка, который разделяет замысловатая буква "т".

Каменских в позе дачника instagram/realpotap

"По ходу после этого фото Потап снова холостой будет", "Ужасно! Что это за старая бабка", "Леша, удалите фото. Зачем, чтобы про жену писали гадости", – не оценили юмора в сети.

Потап сделал коллаж instagram/realpotap

Потап показал, как Каменских трясет задом перед другим мужчиной instagram/realpotap

instagram/kamenskux

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