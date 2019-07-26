"Ужасно, станешь холостым!" Потап показал Каменских в странной позе и разозлил сеть

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился новой фотографией своей супруги Насти Каменских (NK) в неожиданной позе.
Он опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором поп-дива в широких спортивных трениках собирает вещи вниз головой и пакует чемоданы.
На Потапа моментально накинулись с критикой из-за неудачного кадра, хотя он, судя по всему, просто пошутил. Как бы там ни было, пост с Каменских в странном ракурсе он удалил. А взамен в сторис опубликовал коллаж из этого же снимка, который разделяет замысловатая буква "т".
Каменских в позе дачника
instagram/realpotap
"По ходу после этого фото Потап снова холостой будет", "Ужасно! Что это за старая бабка", "Леша, удалите фото. Зачем, чтобы про жену писали гадости", – не оценили юмора в сети.
Потап сделал коллаж
instagram/realpotap
Потап показал, как Каменских трясет задом перед другим мужчиной
instagram/realpotap
instagram/kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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