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"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике

2.6т Читать материал на украинском

Российская певица Лолита Милявская взбудоражила сеть пошлым видео, на котором танцевала в купальнике. Таким образом 55-летняя артистка анонсировала выход своей новой песни.

Ролик Лолита опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Многие поклонники звезды отметили, что ей не стоит публиковать подобные видео.

Лолита

Лолита

Сплетник

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"Не красавица", "Ужас, бзик возрастной", "Вам совсем не нужно самоутверждаться подобным образом", "Зачем? Это тело принадлежит тебе, пользуйся сама. Будешь показывать на весь мир - будет пользоваться весь мир", "Ужас!", "Это баба или транс?", - пишут в сети.

"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике
"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике
"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике
"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике
"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике
"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике
"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам Лолиты, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

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Персоны
Лолита Милявская Лоліта Мілявська
Место
Россия
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