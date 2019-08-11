"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике

Российская певица Лолита Милявская взбудоражила сеть пошлым видео, на котором танцевала в купальнике. Таким образом 55-летняя артистка анонсировала выход своей новой песни.

Ролик Лолита опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Многие поклонники звезды отметили, что ей не стоит публиковать подобные видео.

Лолита Сплетник

"Не красавица", "Ужас, бзик возрастной", "Вам совсем не нужно самоутверждаться подобным образом", "Зачем? Это тело принадлежит тебе, пользуйся сама. Будешь показывать на весь мир - будет пользоваться весь мир", "Ужас!", "Это баба или транс?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам Лолиты, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

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