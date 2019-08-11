"Ужас!" 55-летняя Лолита возмутила сеть пошлым видео в купальнике

Российская певица Лолита Милявская взбудоражила сеть пошлым видео, на котором танцевала в купальнике. Таким образом 55-летняя артистка анонсировала выход своей новой песни.
Ролик Лолита опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Многие поклонники звезды отметили, что ей не стоит публиковать подобные видео.
Лолита
Сплетник
Целый год общалась с талантливейшими режиссёрами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский @leokolos, последняя работа которого "Иисус" для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время!! И "Тело" заиграет 😎 Потом снимем "Папу"!! ❤
"Не красавица", "Ужас, бзик возрастной", "Вам совсем не нужно самоутверждаться подобным образом", "Зачем? Это тело принадлежит тебе, пользуйся сама. Будешь показывать на весь мир - будет пользоваться весь мир", "Ужас!", "Это баба или транс?", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам Лолиты, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".
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