"Устал видеть уродов!" Известный режиссер решил внезапно покинуть Украину

Режиссер Кристиан Жереги заявил, что уезжает из Украины, потому что устал "видеть уродов" и беззаконие.

Соответствующее признание он написал на своей странице в Facebook, добавив, что сейчас идет не его война, а возвращаться он не собирается, пока у власти все те, кто к ней пришел.

Кристиан Жереги покидает Украину Фото: Facebook Жереги

"Не думал, что скажу это, но после шести лет в кино, на войне и в тылу, я уезжаю из Украины. Может быть надолго. Я устал видеть уродов у власти, клоунов на экране и на пьедестале. Устал видеть, как украинский флаг стал "неактуален". Как при Зеленском полезла недобитая г**да режима Януковича. Не за то, чтобы страной правил этот клоун, воевали и отдавали жизнь и здоровье. Не ради воров, пилящих госкиношные деньги, снималось кино. Не на карман, а за правду. И не за Порошено, ни за кого из них. Но они побеждают, пока побеждают. И это уже не моя война. Моя осталась там: в 14 году", – написал он.

Кристиан Жереги уезжает из Украины Фото: Facebook Жереги

По словам Жереги, у него были варианты: работать российским журналистом, пойти по открытому пути в США, Канаду, Австрию.

"Но я выбрал остаться здесь. И до сих пор не жалею. Но... Я не хочу возвращаться, пока у власти вся эта шобла и их сторонники. Надеюсь, они не угробят построенный нами дом. Чувство, что все было зря. Подводя итог: я сделал все, что мог. Два года на "ноле". Ранение. Я снимал кино. И оно было честным. Кто надо – тот услышал. История попавших в кадр не забудет. Я отдал все, что было, и тоже не жалею. Боги все видят. Мой дом – Киев. Им и останется. До встречи, милый дом! Слава Украине", – резюмировал он.

Жереги показал ленточку, чтобы украинцы вспомнили, откуда она Фото: Facebook Жереги

Фильмы, которые снял режиссер: "Айлавью", "Голосом правды", "BABYLON'13", "Край Земли: Зона АТО", "Battle For Ukraine", официальная реклама ВСУ – "В єдності наша сила".

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