Умерла звезда французской музыки и кино: что известно

В Швейцарии в городе Женолье умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре.

Об этом сообщила газета Le Temps, ссылаясь на слова пресс-атташе дочери певицы Доминики Сегалы. Звезде было 80 лет. Причины смерти неизвестны.

Настоящее имя Мари Лафоре – Майтена Мари Брижитт Думенак. Она родилась в 1939 году в Сулак-сюр-Мер на западе Франции.

Мари Лафоре Le Temps

Впервые будущая знаменитость вышла на большую сцену в 19 лет, когда участвовала в конкурсе "Рождение звезды" на одном из местных телеканалов. Популярность пришла к ней в 23 года.

В 1978-м Лафоре переехала в Швейцарию и получила там гражданство. В этой стране Лафоре открыла художественную галерею.

Мари Лафоре Gala

В мире женщина известна по песням Manchester et Liverpool ("Манчестер и Ливерпуль"), Mon amour, mon ami ("Моя любовь, мой друг"), La tendress ("Нежность").

В 1960 году она впервые попробовала себя в кино. За свою жизнь актриса исполнила роли в нескольких десятках фильмов и сериалах, в частности, "На ярком солнце", "Авантюристы", "Кто есть кто (Легавый или блатной)", "Спрут – 3".

Мари Лафоре в молодости IMDb

Предлагаем посмотреть некоторые из выступлений певицы:

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