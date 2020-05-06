Умерла звезда фильма "Не могу сказать прощай"

Известная российская актриса и звезда фильма "Не могу сказать "прощай" Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Татьяна Паркина
kino-teatr.ru
Так, известно, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Однако, какой именно был диагноз у актрисы, не сообщается.
"Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", – говорится в сообщении.
kino-teatr.ru
Татьяна Паркина известна работой в таких картинах, как "Зависть богов", "Красное и черное", "Не могу сказать "прощай".
Кроме того, актриса успешно занималась вокалов и гастролировала.
Татьяна Паркина
rg.ru
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.
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