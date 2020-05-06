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6 мая • обновлено в 23:02
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Умерла звезда фильма "Не могу сказать "прощай" Татьяна Паркина

11.4т
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Известная российская актриса и звезда фильма "Не могу сказать "прощай" Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Татьяна Паркина

Татьяна Паркина

kino-teatr.ru

Так, известно, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Однако, какой именно был диагноз у актрисы, не сообщается.

"Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", – говорится в сообщении.

Умерла звезда фильма "Не могу сказать прощай"

kino-teatr.ru

Татьяна Паркина известна работой в таких картинах, как "Зависть богов", "Красное и черное", "Не могу сказать "прощай".

Кроме того, актриса успешно занималась вокалов и гастролировала.

Татьяна Паркина

Татьяна Паркина

rg.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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