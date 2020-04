Известный индийский актер, который снимался в Голливуде и Болливуде, Иррфан Кхан умер. Ему было 53 года.

Как сообщает издание News18 со ссылкой на представителя актера, Кхан умер в больнице в Мумбаи в среду, 29 апреля.

Причиной смерти Иррфана стала инфекция толстой кишки. Примечательно, что в 2018 году актеру диагностировали нейроэндокринную опухоль.

О смерти артиста написал и индийский режиссер Шооит Сиркар. На своей странице в Twitter мужчина опубликовал пост:

"Мой дорогой друг Иррфан. Ты сражался, и сражался, и сражался. Я всегда буду гордиться тобой... Мы встретимся снова... Соболезнования Сутапе и Бабилу. Ты тоже сражалась, Сутапа, ты сделал все возможное в этой битве".

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.