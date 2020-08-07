Британский певец и рок-музыкант, исполнитель хита "Game Of Love" Уэйн Фонтана скончался в одной из больниц города Стокпорт. Ему было 74 года.

Об этом сообщило издание NME, отметив, что причина смерти артиста пока не уточняется.

Умер исполнитель хита "Game Of Love" Уэйн Фонтана (фото – alchetron.com)

Композицию "Game Of Love" Уэйн Фонтана исполнял совместно с группой The Mindbenders. Песня вышла в 1965 году. Годом спустя музыкант занялся сольной карьерой и выпустил свой второй хит "Pamela, Pamela". Фонтана выпустил пять студийных альбомов.

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