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Умер бывший муж Лолиты Милявской

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Бывший муж российской певицы украинского происхождения Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский умер в 51 год.

Об этом артистка лично сообщила в своем Instagram-аккаунте, уточнив, что он сыграл главную роль в ее жизни.

"В моей жизни, ты сыграл главную роль. Ты. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять", – подписала под его снимком Лолита, не уточнив причину смерти.

Лолита Милявская

Лолита Милявская

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Спиваковский был директором гостиничного бизнеса. Он управлял московской гостиницей "Пекин". С Милявской они жили в гражданском браке в конце 90-х годов. При этом официально отношения они почти не афишировали.

В 2002 году он проходил по "кокаиновому делу". В частности, Спиваковскому предъявляли обвинение в незаконном хранении наркотиков в особо крупных размерах. При чем адвокаты бизнесмена заверяли, что кокаин ему подбросили. Более того, в 2017 году в СМИ сообщалось, что его задержали в Испании по подозрению в отмывании денег.

Лолита Милявская и Арнольд Спиваковский

Лолита Милявская и Арнольд Спиваковский

super.ru

Напомним, что у Лолиты было пять официальных браков, из которых самым громким был с Александром Цекало.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лолита назвала Крым частью Украины, осудив любую войну. Она отметила, что не участвует в политических играх. После этого признания певица стала жертвой жесткого обмана.

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Персоны
ЛолитаЛолита Милявская
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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