Умер актер фильма 'Зловещие мертвецы' Дэн Хикс

Американский актер Дэн Хикс скончался в своем доме в Калифорнии на 69 году жизни.

Об этом сообщается на Facebook-странице агентства Full Empire Promotions. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

"Мы любим тебя, Дэн, покойся, наш друг. Больше никакой боли", – говорится в публикации.

Дэн Хикс (источник – deadline.com)

Дэн Хикс известен по роли Джейка в фильме "Зловещие мертвецы 2". Он также снялся в таких кинолентах, как "Маньяк-полицейский", "Человек тьмы", "Человек-паук 2", "Оз: Великий и Ужасный".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный американский комик, актер и режиссер Карл Райнер. Ему было 98 лет.