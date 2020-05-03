Умер 56-летний звезда сериала "Клиника": названа причина

Американский актер Сэм Ллойд, который сыграл адвоката Теда Бакленда в сериале "Клиника", умер в возрасте 56 лет.

В январе 2019 года Ллойду диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга и рак, который со временем распространился на легкие, челюсть, печень и позвоночник. Об этом сообщает Variety.

"Актер Сэм Ллойд, известный по роли адвоката Теда Баклендом в "Клинике", умер, этот факт подтвердил его агент. Бакленду было 56 лет", - говорится в сообщении.

Ллойд снимался в таких сериалах, как "Отчаянные домохозяйки", "Зенфельд", "Западное крыло", "Малькольм в центре внимания" и "Бесстыжие", а также сыграл в фильмах "Взлом "и" Галерея Квест". Также он пел в группе The Blanks и играл на бас-гитаре в коллективе The Butties.

Как ранее писал OBOZREVATEL, один из сценаристов фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!