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3 мая • обновлено в 22:43
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Умер 56-летний звезда сериала "Клиника": названа причина

5.1т
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Американский актер Сэм Ллойд, который сыграл адвоката Теда Бакленда в сериале "Клиника", умер в возрасте 56 лет.

В январе 2019 года Ллойду диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга и рак, который со временем распространился на легкие, челюсть, печень и позвоночник. Об этом сообщает Variety.

Умер 56-летний звезда сериала "Клиника": названа причина
"Актер Сэм Ллойд, известный по роли адвоката Теда Баклендом в "Клинике", умер, этот факт подтвердил его агент. Бакленду было 56 лет", - говорится в сообщении.
Умер 56-летний звезда сериала "Клиника": названа причина

Ллойд снимался в таких сериалах, как "Отчаянные домохозяйки", "Зенфельд", "Западное крыло", "Малькольм в центре внимания" и "Бесстыжие", а также сыграл в фильмах "Взлом "и" Галерея Квест". Также он пел в группе The Blanks и играл на бас-гитаре в коллективе The Butties.

Как ранее писал OBOZREVATEL, один из сценаристов фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни.

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Автор
Мария Дидык
Тег
шоу-бизнес
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