Украинскую модель Кирилюк избили на известном курорте: МВД обратилось в посольство Турции

Министерство внутренних дел Украины обратилось к турецким дипломатам по поводу недавнего избиения украинской модели Дарьи Кирилюк на курорте в Чешме.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на личной странице в Facebook. По его словам, в структуре рассчитывают на объективное, прозрачное и быстрое расследование этого события и привлечения виновных к ответственности.

"По поручению Министра внутренних дел Арсена Аваков провел встречу с заместителем посла Турции в Украине – госпожой Букет Кабакджи и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами. Рассчитываем на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности!" – написал Геращенко.

Украинскую модель избили в Турции: МВД требует наказать виновных (Instagram Дарьи Кирилюк)

Facebook-аккаунт Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, на турецком курорте Чешме охрана пляжа избила известную украинскую модель Дарью Кирилюк, вместе с ней также пострадали ее друзья. Инцидент спровоцировал скандал в сети – многие пользователи не поверили Дарье. Читайте также на OBOZREVATEL, что известно о пострадавшей на турецком пляже модели Кирилюк.