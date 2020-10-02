Украинский певец связал феномен Винника с русскоязычными песнями

Фронтмен рок-группы Kozak System Иван Леньо рассказал, что певец Олег Винник получил известность благодаря русскоязычным песням.

Об этом шла речь в интервью Сергею Иванову в YouTube-программе "Антиподы". По словам музыканта, продукт, созданный Винником, напоминает поклонникам творчество Стаса Михайлова, Николая Баскова или Филиппа Киркорова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леньо пояснил, что Винник стал популярным тогда, когда Украина стала меньше продвигать российских певцов.

"Возможно, для того чтобы воспитать вот эти стадионы волчиц, на определенный период им нужно было дать д*рьмо на русском языке, а затем дать немного лучше, но на украинском. А позже – дать еще меньше на русском и больше на украинском. Тогда, лет через десять, у нас может появиться хороший шансон или кабаре", – отметил Леньо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Леньозаявил, что "совки в вышиванках" имеют цель и идею, а те, кто "с триколором", – это люди без родины. Музыкант назвал СССР "страшным злом" и отметил, что это зло продолжает влиять на людей.