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"Украинские корни": сбежавшая в Россию Лобода взбудоражила сеть откровенным фото

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России показала очередное откровенное фото. На нем она позировала в купальнике дополнив образ солнцезащитными очками.

Многим пользователям сети не понравился снимок, а некоторые назвали артистку красоткой, вспомнив, что у нее украинские корни. Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Utro.ru

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"Качаю пресс. Хочу быть красивой", - подписала фото Лобода.

"Куда еще красиве? Украинские корни же", "С ума уж не сходи, Лобода", "Премия? Опять подергаетесь под фонограму, вот и вся премия", "Давай толстуха, поднапрягись", - пишут в комментариях.

"Украинские корни": сбежавшая в Россию Лобода взбудоражила сеть откровенным фото
"Украинские корни": сбежавшая в Россию Лобода взбудоражила сеть откровенным фото
"Украинские корни": сбежавшая в Россию Лобода взбудоражила сеть откровенным фото
"Украинские корни": сбежавшая в Россию Лобода взбудоражила сеть откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода поделилась с поклонниками соблазнительным снимком, но кроме восторженных отзывов воздыхателей получила и шквал критики.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
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