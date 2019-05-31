"Украинские корни": сбежавшая в Россию Лобода взбудоражила сеть откровенным фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России показала очередное откровенное фото. На нем она позировала в купальнике дополнив образ солнцезащитными очками.

Многим пользователям сети не понравился снимок, а некоторые назвали артистку красоткой, вспомнив, что у нее украинские корни. Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода Utro.ru

"Качаю пресс. Хочу быть красивой", - подписала фото Лобода.

"Куда еще красиве? Украинские корни же", "С ума уж не сходи, Лобода", "Премия? Опять подергаетесь под фонограму, вот и вся премия", "Давай толстуха, поднапрягись", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода поделилась с поклонниками соблазнительным снимком, но кроме восторженных отзывов воздыхателей получила и шквал критики.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!