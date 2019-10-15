"Он иногда следит за мной": украинская певица сделала неожиданное заявление о Зеленском

Известная украинская певица Гайтана, живущая по соседству с президентом Украины Владимиром Зеленским, призналась, что иногда ей кажется, будто глава государства следит за ней.

Об этом артистка рассказала в интервью программе "Светская жизнь" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне кажется, что он (Зеленский. — Ред.) иногда за мной следит, когда я катаюсь на велосипеде. Когда я выезжаю, я вижу, какая-то машина Mercedes с темными окнами едет так вальяжно за мной. Может, это уже мания, может, мне так хочется в это верить", — поделилась Гайтана.

Гайтана и Владимир Зеленский

В целом же, по словам певицы, после того, как сосед стал президентом, их жизнь изменилась в поселке к лучшему.

"Я уверена, что спать можно еще спокойнее. Потому что охраны столько появилось. Я удивилась, потому что мне казалось, что сейчас мы уже никуда не проедем, будут пробки, но ничего нет. Все как было раньше. Но дороги стали немного лучше. Видимо, крестьяне так пытаются поздравить президента", — отметила Гайтана.

Гайтана Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайтана удивила своих подписчиков смелым фото. На нем звезда была запечатлена в пиджаке на голое тело.

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