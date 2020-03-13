Украинская модель пострадала в Италии из-за коронавируса

Экс-участница "Топ-модели по-украински" Катя Куличенко осталась без работы в Милане (Италия) из-за коронавируса. Более того, агентство не отпускает модель в Украину из-за пандемии.

Об этом девушка рассказала в интервью Новому каналу.

Катя Куличенко Instagram @tetya_mottya_

Так, по словам Кулиниченко, из-за вируса у нее отменились все заказы, а кастингов почти нет.

"Люди в панике! А это очень влияет на работу – ее отменяют, кастингов почти нет. Мне из-за вируса отменили все заказы. Это максимально ужасно – коронавирус отобрал любую возможность работать. В Милане уже был карантин, но я думала, что это фигня,и все наладится. Но нет. Мне очень обидно, что моя первая поездка в Милан получилась именно такой. Я очень эмоциональная, мне тяжело дается режим "неизвестности" и "ничего не делания", я хочу работать! Несмотря на вирус, все равно стараюсь крутиться,и уже сделала две съемки в Милане", – говорит модель.

Катя Куличенко Instagram @tetya_mottya_

В Милане также была и победительница второго сезона "Топ-модели по-украински" Яна Кутишевская, однако девушка все-таки улетела домой, а Кулиниченко не отпустило агенство:

"Из-за пандемии коронавируса агентство не отпускает нас домой. Яна просилась долго, ее кормили "завтраками", и в итоге позволили самой купить билет и уехать домой!"

Катя Куличенко Instagram @tetya_mottya_

По словам модели, сейчас она живет в Италии в долг, потом она должна будет отработать эти деньги.

Катя Куличенко Instagram @tetya_mottya_

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Катя Куличенко чуть не умерла на показе в Париже. Девушка приняла участие в презентации новой коллекции украинского бренда LITKOVSKAYA. Во время показа модели несколько часов находились в одежде из коллекции, из-за чего многие начали чувствовать недомогание и терять сознание.

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