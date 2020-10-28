Украинская блогерша призналась в изнасиловании в 15 лет

Украинская блогер и модель Ксюша Манекен поделилась с поклонниками историей о том, что в 15 лет ее изнасиловали.

Так, на своей странице в Instagram девушка рассказала, что признаться в этом случае родителям, ей понадобилось 12 лет.

"Теперь, после того как они знают – я готова рассказать это и вам. В 15 лет меня изнасиловали. Не так я представляла свой "первый раз". Я не хочу вдаваться в подробности, да и считаю, что они не нужны. Единственное, что смягчало обстоятельства – человека, который надо мной надругался, я знала до инцидента", – написала блогер.

По словам Ксюши, все эти годы она чувствовала свою вину в произошедшем. Поэтому ей пришлось столько лет молчать.

"Почему я молчала столько лет? Почему не рассказала родителям сразу? Я чувствовала себя виноватой. Виноватой в том, что была подвыпившей в этот вечер, ведь это был выпускной 9-го класса. Виноватой в том, что вела себя все детство достаточно вызывающе и открыто. Виноватой в том, что не смогла дать отпор и отбиться. Меня взяли против моей воли, обесчестили, обесценили, и мне было стыдно признаться в этом родителям. Еще я боялась, что отец его убьет", – сообщила модель.

Кроме того, девушка даже покупала специальную таблетку, которая в случае чего убила бы плод. Ведь в момент изнасилования никто не предохранялся.

"Не знаю, как в маленькой хрупкой девочке нашлось столько сил, чтобы пережить это в одиночку. Я приняла это как данность и приспособилась к тому, что есть. Ситуацию было не исправить, и я убеждала себя, что это никак не отразилось на мне и моей жизни. Только теперь понимаю, что я ошибалась. Именно тогда я перестала ценить себя, ведь меня в тот день обесценили", – отметила Ксюша Манекен.

Также модель добавила, что этот случай кардинально изменил ее жизнь. И она даже благодарна человеку, который изнасиловал ее.

"Если бы я вернула время назад, я бы ничего не меняла – ведь не знаю кем бы я стала, если бы этого не было. Все что было в моей жизни – меня же и вылепило. Хотела бы я быть другой? Нет. Наверное, это знак того, что я смогла это пережить. Теперь я знаю, что я очень сильная. Так что как бы это не было абсурдно, но спасибо, Влад", – написала блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоялось закрытое заседание суда по делу об избиении и попытки изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой. Обидчик на суде предлагал пострадавшей деньги и путевку в Египет.