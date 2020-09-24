Украина назвала фильм, который представит страну на премии "Оскар": о чем лента "Атлантида"

Украину на престижной кинопремии "Оскар" представит фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Об этом сообщили на официальной странице "Украинского Оскаровского комитета" в Facebook. За право представлять свою страну на "Оскар" также соревновались ленты "Мої думки тихі" та "Земля блакитна, ніби апельсин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет представлять Украину на 93-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм", – говорится в сообщении.

За последний год лента получила широкий международный успех – фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при. Картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Отметим, события фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированные регионы Донбасса возвращаются в состав страны, но эти территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Интересно, что все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Фильм выходит в официальный прокат 5 ноября 2020 года. Церемония вручения премии "Оскар" состоится в 2021 году 25 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фильм "Атлантида" номинировали на премию Европейской киноакадемии, которую называют "европейским Оскаром".