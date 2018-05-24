Украина лишила наград Кобзона

Украина лишила российского эстрадного певца Иосифа Кобзона госнаград.

Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

В отношении Кобзона применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом.

Иосиф Кобзон

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Кроме того, санкции были применены к пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Также Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.