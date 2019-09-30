"Украина – черная вдова!" Гребенщиков разозлил топ-пропагандиста Кремля разоблачающей песней

Знаменитый рок-исполнитель, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал новую песню "Вечерний М" о работе российской пропаганды.
Видео саркастической песни опубликовано на YouTube-канале музыканта. В композиции представлен собирательный образ пропагандиста – "подлинного труженика наших времен" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Борис Гребенщиков
Скрин видео
Отметим, видео менее чем за трое суток после обнародования собрало более 295 тысяч просмотров и свыше 23 тысяч лайков. Далее приводим фрагмент текста песни:
Он все, что закажут – расскажет
И ответит на каждый вопрос
У народа душа, но за ней ни гроша
Но зато мы утерли всем нос!
Он сияет, как новый полтинник
С него капают лосьоны и лак
И когда гопота распинает Христа
Он объяснит отчего Христос враг
Вечерний муд*звон!..
Новая песня не понравилась топ-пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву. На своем Telegram-канале он обрушился с критикой на рокера, вспомнив и об Украине.
"Б*ндеровская Украина – это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста", – написал ведущий росТВ.
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Борис Гребенщиков выступил с концертом под Башней на Европейской площади в центре Винницы.
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