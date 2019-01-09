Ударил коленом: российская звезда пострадала на борту самолета

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс оказалась в неприятной ситуации – ее ударили в самолете.

Она с другими артистами ездили по городам России, где представляли спектакли, а несколько дней назад отправились в Нижний Новгород, а затем в Сочи. Артистка рассказала о случившемся на своей странице в Instagram.

Происшествие в самолете, в котором они летели эконом-классом, произошло, когда они возвращались в Москву. Ничего не предвещало беды, пока один из пассажиров не начал себя грубо вести по отношению к Бленданс.

"Мужчина в довольно грубой форме сказал, чтобы я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета. И тут он силой закрыл мое кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился", – рассказала телеведущая.

Обидчик артистки

Она предположила, что грубияну могло стать неудобно перед двумя мужчинами, с которыми он сидел, а возможно он узнал артистку.

"Но он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника, и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации?" — задалась Бледанс вопросом.

Стоит отметить, что она воспитывает шестилетнего сына Семена, который родился с синдромом Дауна. С отцом мальчика она развелась. Летом 2018 года артистка сделала экстракорпоральное оплодотворение. Процедура прошла успешно, однако через несколько месяцев она сообщила, что потеряла ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она похвасталась в соцсети личными фото из своей спальни со своим сыном.