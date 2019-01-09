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Ударил коленом: российская звезда пострадала на борту самолета

3.5тЧитать материал на украинском

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс оказалась в неприятной ситуации – ее ударили в самолете.

Она с другими артистами ездили по городам России, где представляли спектакли, а несколько дней назад отправились в Нижний Новгород, а затем в Сочи. Артистка рассказала о случившемся на своей странице в Instagram.

Происшествие в самолете, в котором они летели эконом-классом, произошло, когда они возвращались в Москву. Ничего не предвещало беды, пока один из пассажиров не начал себя грубо вести по отношению к Бленданс.

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"Мужчина в довольно грубой форме сказал, чтобы я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета. И тут он силой закрыл мое кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился", – рассказала телеведущая.

Обидчик артистки

Обидчик артистки

Она предположила, что грубияну могло стать неудобно перед двумя мужчинами, с которыми он сидел, а возможно он узнал артистку.

"Но он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника, и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации?" — задалась Бледанс вопросом.

Стоит отметить, что она воспитывает шестилетнего сына Семена, который родился с синдромом Дауна. С отцом мальчика она развелась. Летом 2018 года артистка сделала экстракорпоральное оплодотворение. Процедура прошла успешно, однако через несколько месяцев она сообщила, что потеряла ребенка.

Сегодня я летела из Сочи в Москву, так бывает с театром, эконом классом. И мужчина ( если его можно так назвать) в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета( пассажиры еще не расселись) . На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился. ( может стало неудобно перед двумя бородачами , с которыми он сидел, может узнал меня...) Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации? И еще: надо ли его фото на доску позора ко мне в сториз? Уже поставила с номером рейса и местом. Поищем?

Допис, поширений Evelina Bledans (@bledans)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она похвасталась в соцсети личными фото из своей спальни со своим сыном.

Персона
Эвелина Бледанс
Место
РоссияМосква
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
А может не нужно просто спинку кресла разлаживать людям на ноги?!
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