Ударил коленом: российская звезда пострадала на борту самолета

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс оказалась в неприятной ситуации – ее ударили в самолете.
Она с другими артистами ездили по городам России, где представляли спектакли, а несколько дней назад отправились в Нижний Новгород, а затем в Сочи. Артистка рассказала о случившемся на своей странице в Instagram.
Происшествие в самолете, в котором они летели эконом-классом, произошло, когда они возвращались в Москву. Ничего не предвещало беды, пока один из пассажиров не начал себя грубо вести по отношению к Бленданс.
"Мужчина в довольно грубой форме сказал, чтобы я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета. И тут он силой закрыл мое кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился", – рассказала телеведущая.
Обидчик артистки
Она предположила, что грубияну могло стать неудобно перед двумя мужчинами, с которыми он сидел, а возможно он узнал артистку.
"Но он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника, и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации?" — задалась Бледанс вопросом.
Стоит отметить, что она воспитывает шестилетнего сына Семена, который родился с синдромом Дауна. С отцом мальчика она развелась. Летом 2018 года артистка сделала экстракорпоральное оплодотворение. Процедура прошла успешно, однако через несколько месяцев она сообщила, что потеряла ребенка.
Сегодня я летела из Сочи в Москву, так бывает с театром, эконом классом. И мужчина ( если его можно так назвать) в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета( пассажиры еще не расселись) . На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился. ( может стало неудобно перед двумя бородачами , с которыми он сидел, может узнал меня...) Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации? И еще: надо ли его фото на доску позора ко мне в сториз? Уже поставила с номером рейса и местом. Поищем?
Спасибо компании @ru.talks и лично Алексею Архипова за помощь в организации благотворительного аукциона для фонда @podari_svet с моей подругой @epple.ymnaya И отдельное спасибо моему крымскому другу Виктору Жиленко @zhilenko_viktor за верность и щедрые взносы в благотворительность. #бледанс #эппле #благотворительность #жизнь
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она похвасталась в соцсети личными фото из своей спальни со своим сыном.