Героиня проекта Нового канала "Від пацанки до панянки" Екатерина "Канарейка" Устинова рассказала, как отец избил ее 98 раз, а также гонялся за ней с топором.

18-летняя "пацанка" узнала о том, что она – приемный ребенок, в 14 лет. Об этом ей рассказал отец, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам девушки, после этого отношения с семьей кардинально изменились, сообщила пресс-служба Нового канала.

Екатерина Устинова Пресс-служба Нового канала

"Впервые о суициде я задумалась в 14 лет. Потому что устала терпеть побои – у меня постоянно были синие от ремня ноги. Отец мог наказать меня за вырванные из школьной тетради страницы. Однажды он бил меня 98 раз", – поделилась Устинова.

Від пацанки до панянки Пресс-служба Нового канала

Также она рассказала, что однажды пьяный отец гонялся за ней с топором.

"Самое страшное мое воспоминание – когда отец гонялся за мной с топором. Он пришел пьяный, а я сказала, что он задолбал уже со своим алкоголем. Эта фраза отцу не понравилась, он схватил топор, но я закрылась в ванной", – добавила Катя.

Від пацанки до панянки Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница популярного реалити "Від пацанки до панянки" Юлия Чигринец рассказала, что родной брат приковывал ее цепями на весь день в сарае, а мать просила, чтобы Юлию избивали сверстники.

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