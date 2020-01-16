"Убили мать, теперь разрывают жену": звезда Голливуда высказался о скандале с Маркл и Гарри

Известный британский актер Хью Грант высказался о решении принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских полномочий.
Как передает, Daily Mail, актер признался, что понимает, почему герцоги Сассекские решились на столь серьезный шаг.
Хью Грант
Getty
"В этой ситуации я на стороне Гарри. Желтая пресса фактически убила его мать, а теперь таблоиды разрывают на части и его жену. Его главная задача как мужчины — защищать свою семью. Поэтому я выражаю герцогу свою поддержку", – заявил Грант.
Принц Гарри и Меган Маркл
Getty
Актер напомнил об обстоятельствах гибели принцессы Дианы: как ее машину преследовали папарацци, и как она попала в автокатастрофу.
Принцесса Диана
marieclaire.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Читайте о том, чем чревато их решение и от чего им придется отказаться.
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