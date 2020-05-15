У Заворотнюк намекнули на ее выздоровление и отказались от нового метода лечения

Семья Анастасии Заворотнюк пока отказалась от лечения при помощи вирусов, так как у актрисы наметилась ремиссия.

Об этом сообщил профессор Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков, который принимает участие в лечении актрисы, передает "Комсомольская Правда".

Анастасия Заворотнюк Фото: hellomagazine.com

"Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо – тогда мы приступим к лечению", – рассказал Чумаков.

К слову, о новом методе лечения рака при помощи вирусов ранее рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. Он также отмечал, что родственники Заворотнюк передали в институт клетки ее опухоли, и врачи уже подобрали вирусы, которые могут ее разрушить.

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