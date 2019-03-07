У Путина попросили не сорить: Полунин признался в нездоровых наклонностях

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который постоянно злит сеть высказываниями о любви к президенту России Владимиру Путину, получает удовольствие от ненависти в свой адрес со стороны пользователей.
В странных наклонностях он признался в интервью изданию The Guardian, уточнив, что попал под каток критики, когда начал восхвалять российского лидера и показал всему миру татуировку с его портретом.
Как ни странно, Администрация Путина такой жест не оценила. Полунина попросили прекратить "засорять медиапространство".
"Энергия охватывает ваше сердце, ваш желудок, она почти выводит вас из равновесия. И это удивительно, потому что ты начинаешь чувствовать связь с миром. Это определенно вызывает привыкание, потому что это заставляет вас чувствовать", – отметил Полунин.
Сергей Полунин
Коллаж
По словам танцора, он долгое время вообще ничего не чувствовал. А удовольствие начал получать, когда увидел, как от него отворачиваются, рвут с ним связь и раздражаются от его слов.
"Единственный способ строить, который мне известен, – это разрушать все и строить с нуля. Самое удивительное чувство в мире – разрушение. На это требуется столько сил, терпения и времени, а разрушение – быстро, быстро... Взрывчатое вещество", – добавил артист.
Сергей Полунин
The Guardian
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полунин спровоцировал скандал в сети, встав на защиту Путина.
Позже он похвастался татуировкой с президентом РФ, которую набил у себя на груди.
Также он позволил себе высказывание о равенстве полов, упрекнув мужчин.
В ответ на многочисленные высказывания Парижская опера официально отозвала приглашение Полунину.
Позже танцор и вовсе призвал всех молиться за Путина, на которого "выливают много лжи дьявольские организации".
Позже он назвал Путина "лидером всей планеты", а потом и вовсе разразился угрозами из-за него.
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