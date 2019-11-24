"Устали от гастролеров, которые клянут Россию": у Путина ответили на обвинение в травле Ротару

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что никакого заказа на травлю украинской певицы Софии Ротару в РФ нет.

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя гастроли звезды в Москве. "Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады", — написал Пушков.

Алексей Пушков и София Ротару

В то же время российский юморист Владимир Винокур отметил, что смешивать творчество певицы с политикой неимоверно глупо. Ведь по его словам, у таких артистов, как Ротару, не бывает возраста.

"Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда", — сказал Винокур в беседе с НСН.

Владимир Винокур Фото: iz.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

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