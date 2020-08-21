У Ефремова обнаружили расстройство личности – адвокат

Адвокат Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что у актера обнаружено расстройство личности.

Об этом он сообщил во время седьмого заседания Пресненского суда в пятницу, 21 августа. По его словам, болезнь развилась у актера из-за проблем со здоровьем и злоупотребления алкоголем, пишет Telegram-канал Mash.

"После допроса жены Софии, где она более подробно объяснила, что после 300 граммов (алкоголя. – Ред.) он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него обнаружили органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя", – отметил Пашаев.

Напомним, актер ранее утверждал, что не узнал себя на видео с места смертельного ДТП и ничего не помнит.

Адвокат заявил о расстройство личности в Ефремова ura.news

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