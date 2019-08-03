Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

1.2т Читать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новым откровенным снимком, нарвавшись на критику сети.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала фото в двухцветном купальнике и прозрачной сетчастой накидке.

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

Каменских поднималась по лестнице на яхте, когда ее запечатлел фотограф. Снимок, судя по отметке геолокации, был сделан у островов Ла-Маддалена (Италия).

Новости
"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте
"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

При этом большинство подписчиков обратили внимание на странное выражение лица девушки. Из-за полуоткрытых глаз многие назвали певицу пьяной.

"Неудачное фото", "Укачало, что ли, тетку", "Верни сетку Леонтьеву", "Глаза, как будто в хламищу", "По-любому фотку выставляла спьяну", "Чего так перекосило?" "Ты пьяная!" – пишут в комментариях.

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Скриншот

Новости
"Что с пальцами?" Каменских испугала фанатов новым фото

Предлагаем посмотреть на другие откровенные фото, которые Каменских публиковала в Instagram:

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

instagram.com/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая 2019 года Настя Каменских вышла замуж за своего коллегу, рэпера Потапа (Алексея Потапенко).

В настоящее время пара вместе с друзьями отправилась в Италию на продолжение своего медового месяца. "Первую часть" семейного отдыха влюбленные провели в Турции.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Настя Каменских (NK)
Теги
шоу-бизнес Красота Стиль фотографии Instagram
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
В Україні гарно живуть тільки депутати та зірки всі інші просто раби
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel