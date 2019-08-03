"Ты пьяная!" Каменских разгромили за откровенное фото на яхте

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новым откровенным снимком, нарвавшись на критику сети.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала фото в двухцветном купальнике и прозрачной сетчастой накидке.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Каменских поднималась по лестнице на яхте, когда ее запечатлел фотограф. Снимок, судя по отметке геолокации, был сделан у островов Ла-Маддалена (Италия).

instagram.com/kamenskux

При этом большинство подписчиков обратили внимание на странное выражение лица девушки. Из-за полуоткрытых глаз многие назвали певицу пьяной.

"Неудачное фото", "Укачало, что ли, тетку", "Верни сетку Леонтьеву", "Глаза, как будто в хламищу", "По-любому фотку выставляла спьяну", "Чего так перекосило?" "Ты пьяная!" – пишут в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Предлагаем посмотреть на другие откровенные фото, которые Каменских публиковала в Instagram:

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая 2019 года Настя Каменских вышла замуж за своего коллегу, рэпера Потапа (Алексея Потапенко).

В настоящее время пара вместе с друзьями отправилась в Италию на продолжение своего медового месяца. "Первую часть" семейного отдыха влюбленные провели в Турции.

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