"Твои волчицы с тобой!" В сети тонко потроллили скандал вокруг Винника

Галина Филипповна из Запорожья тонко посмеялась над скандалом вокруг певца Олега Винника.

Соответствующее видео на странице "Баба і кіт" в Facebook вызвало ажиотаж в сети (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Так, Галя из Запорожья рассказывает, что она начальница ЖЕКа, и все ее сотрудницы "текут от Винника", на которого накинулись ни за что, ведь он "говорил о мире".

Галя из Запорожья потроллила скандал вокруг Винника

"Обижают бедного, нападают, промывают кости ему. А через что весь этот кипишь. То, что он в видео в каком-то снялся. Я поискала, вот там вот, в интернете, в "Одноклассниках", во "ВКонтакте", что пишут. То пишут же, что он за мир снял это видео. Мы, украинцы, очень миролюбивая нация. Мы должны показать России наоборот, что мы за мир!" – сказала она со слезами в голосе.

Галя добавила, что в Украине "ничего нет, газа своего нет", потому надо "как-то дружить с Россией, налаживать отношения".

"Так что не переживай, Олег, мы, твои волчицы с тобой, мы тебя поддерживаем! Не верим мы, что ты продался. Ты за Украину, ты патриот, ты наш вожак. У нас все девки в ЖЕКе за тобой текут. Мне тоже 59 лет, я тоже любою твое творчество. Так, прямо, ах", – сказала Галя.

В сети посмеялись над видео, заявив, что обожают ее тонкий юмор. "Обожаю ее тонкий стеб", "Ее глаза излучали теплый свет и прочие коммунальные услуги", "Непревзойденная", "Каждое ваше видео – крутое! Спасибо за ваше чувство юмора", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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