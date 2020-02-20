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20 февраля • обновлено в 11:18
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"Торжествуют бездарность и серость": Макаревич жестко высказался о жизни в РФ

2.2т
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Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич жестко высказался о том, что его раздражает в современной России.

Об этом артист рассказал в новом интервью для YouTube-канала "DW на русском" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич

кадр из видео

Так, в частности, ведущий поинтересовался у Макаревича, Россия – это страна, в которой он с удовольствием живет? На что певец ответил:

"Что-то меня страшно раздражает, что-то меня радует. Я не могу ответить однозначно. Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивные бездарности, серость торжествуют. Но это все временное явление. Как и наша жизнь. Все пройдет".

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министерство культуры России отказалось финансировать фильм, посвящённый 50-летию группы "Машина времени", из-за политических взглядов ее основателя Андрея Макаревича.

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Автор
Анна Михно
Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
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