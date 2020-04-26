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26 апреля • обновлено в 11:33
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Топалов унизил поклонников в сети из-за скандала с Тодоренко

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Российский певец Влад Топалов резко отреагировал на скандал с его женой Региной Тодоренко из-за высказывания о домашнем насилии. Артист принялся грубо отвечать фнанатам в сети.

Так, на личной странице в Instagram Топалов вступил в словесную перепалку с пользователями.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

zolotoy.ru

В частности, под последним постом артиста в соцсети поклонники начали комментировать скандальное интервью Тодоренко. По их мнению, телеведущая в прямом эфире показала свое истинное лицо:

"Наконец-то все поняли, что Тодоренко лживая и лицемерная. Ну, это же сразу видно всем. Это она вся такая добрая и хорошая, а внутри гнилая".

"На х*й иди! Ничтожество": Топалов унизил поклонников в сети из-за Тодоренко

Кроме того, некоторые убеждены, что Топалов удаляет негативные комментарии на своей странице. Влад не стал игнорировать обвинения подписчиков и в грубой форме принялся отвечать на комментарии.

"На х*й иди! Ничтожество": Топалов унизил поклонников в сети из-за Тодоренко
"На х*й иди! Ничтожество": Топалов унизил поклонников в сети из-за Тодоренко
"На х*й иди! Ничтожество": Топалов унизил поклонников в сети из-за Тодоренко
"На х*й иди! Ничтожество": Топалов унизил поклонников в сети из-за Тодоренко
"На х*й иди! Ничтожество": Топалов унизил поклонников в сети из-за Тодоренко

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Россия
Тег
Новости России
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Не в курсе стоило ли обижать Тодоренко, но то, что топалов полное ничтожество - это ТОЧНО!
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