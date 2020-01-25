Тине Кароль – 35: самые сексуальные образы звезды

Украинская певица Тина Кароль 25 января отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 35 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить самые сексуальные образы артистки и показать, как она выглядела в начале своей карьеры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

фото: ТСН

Тина Кароль (урожденная Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года, в поселке Оротукан Магаданской области России.

В 1991 году вместе с родителями Тина переехала в Ивано-Франковск, где, кроме обычной, училась в музыкальной школе. Продолжила обучение в Киевском институте музыки имени Глиера на факультете пения по специальности эстрадного вокала. Окончила факультет менеджмента и логистики Национального авиационного университета.

Тина Кароль в юности KP.UA

Тина Кароль в юности "Главред"

instagram.com/tinakaroll

В юности Тина Кароль стала лауреаткой конкурсов и фестивалей "Золотые трембиты", "Юные звезды Прикарпатья" (1997), "Таланты твои, Украина" (1998), "Рождественские встречи у Братьев Блюза", "Черноморские игры", "Золотой ток", "Под одной звездой" (1999), "Эдельвейс", "Семь культур" (2001), где Тина представляла Израиль, "Первый всеукраинский конкурс артистов эстрады" (2002).

В 2005 году заняла второе место на конкурсе "Новая волна" в Юрмале, а также получила приз от Аллы Пугачевой – 50 тысяч долларов. Эти деньги пошли на съемки дебютного русскоязычного клипа "Выше облаков".

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Весной 2006 года Тина Кароль выпустила альбом Show me your love, затем последовали "Ноченька", "Полюс притяжения", ставший за три недели "золотым".

С 2005 года Тина Кароль – солистка Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины.

Как известно, с песней "Show Me Your Love" артистка представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2006", где заняла 7-е место.

В январе 2009 года Тина Кароль получила звание "Заслуженная артистка Украины", а в феврале – награду "Самая красивая певица Украины-2008" от конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2009".

Кроме того, Кароль трижды признавали самой красивой женщиной Украины по версии журнала Viva.

Артистка также входит в сотню самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус". Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards.

ТСН

ТСН

ТСН

ТСН

Певица также выступала в роли звездного тренера в вокальных проектах телеканала 1+1 "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2017 году получила звание "Народная артистка Украины", была ведущей проекта "Танцы со звездами".

Что касается личной жизни певицы, известно, что 15 июня 2008 года она вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира.

18 ноября 2008 Кароль родила своего первого ребенка и назвала сына Вениамином.

KP.UA

К сожалению, 28 апреля 2013 года Евгений Огир умер от рака.

В память о муже Тина Кароль провела всеукраинский гастрольный тур "Сила любви и голоса", который завершился в феврале 2014 года.

Сейчас певица стремится не распространяться о своей личной жизни. В последнее время ей приписывают роман с Даном Баланом.

Так, Тина Кароль и Дан Балан в 2019 году были судьями "Голоса країни-9". А уже осенью 2019 года они вместе на сцене исполнили песню "Домой". В 2020 году Тина и Дан снова стали судьями 10 сезона шоу "Голос країни", где звезд замечают за флиртом друг с другом.

Отметим, Тина Кароль известна своей благотворительной деятельностью. В июне 2014 артистка открыла и финансирует благотворительный фонд "Полюс притяжения", призванный помогать детским онкологическим отделениям в Украине.

В июле 2014 года певица открыла благотворительный интернет-магазин на своем сайте. Все вырученные деньги перечисляются в фонд "Полюс притяжения".

instagram.com/tinakaroll

ТСН

ТСН

7 июня 2015 года, в финале песенного проекта "Голос країни 5" Тина Кароль подарила квартиру в Киеве своему воспитаннику Антону Копытину, который с семьей из-за войны на Донбасе был вынужден покинуть Донецк.

ТСН

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль призналась в чувствах к Дану Балану во время шоу "Голос країни-10", который стартовал 19 января.

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