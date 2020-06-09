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9 июня • обновлено в 03:34
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Тина Кароль засветила голую грудь на пикантном фото

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом пиджаке, под который не надела бюстгальтер. Свой образ Кароль дополнила штанами того же цвета.

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль засветила пышную грудь

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото: instagram/tina_karol

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного фото певицы, и засыпали ее комплиментами.

Тина Кароль засветила голую грудь на пикантном фото
Тина Кароль засветила голую грудь на пикантном фото
Тина Кароль засветила голую грудь на пикантном фото
Тина Кароль засветила голую грудь на пикантном фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль полностью голая

Тина Кароль полностью голая

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль

Соблазнительная Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем звезда позировала в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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