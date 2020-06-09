Тина Кароль засветила голую грудь на пикантном фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом пиджаке, под который не надела бюстгальтер. Свой образ Кароль дополнила штанами того же цвета.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль засветила пышную грудь Фото: instagram/tina_karol

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного фото певицы, и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль полностью голая Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем звезда позировала в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги.

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