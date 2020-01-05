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5 января • обновлено в 14:27
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"Тело – огонь": Самбурская завела сеть горячим фото в купальнике

2.3т
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Российская актриса Настасья Самбурская поделилась новым пикантным снимком с отдыха на Бали.

Так, на фотографии звезда позирует в сексуальном розовом купальнике, который подчеркнул шикарную фигуру актрисы. Завершали образ босоножки на высоком каблуке и маленькая розовая сумочка.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Instagram @samburskaya

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"За хлебом", – такой подписью сопроводила снимок Самбурская.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Instagram @samburskaya

В комментариях поклонники принялись восхищаться формами актрисы и засыпали звезду комплиментами:

"Тело огонь", "Супер", Какая красотка", "Фигура классная", "Шикарная".

"Тело – огонь": Самбурская завела сеть горячим фото в купальнике
"Тело – огонь": Самбурская завела сеть горячим фото в купальнике
"Тело – огонь": Самбурская завела сеть горячим фото в купальнике
"Тело – огонь": Самбурская завела сеть горячим фото в купальнике
"Тело – огонь": Самбурская завела сеть горячим фото в купальнике
"Тело – огонь": Самбурская завела сеть горячим фото в купальнике
"Тело – огонь": Самбурская завела сеть горячим фото в купальнике

Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская серьезно отравилась средством от простуды, которое купила в аптеке. Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку.

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Автор
Анна Михно
Персона
Настасья Самбурская
Место
Россия
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