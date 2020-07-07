'Танці з зірками': стало известно имя первого судьи четвертого сезона шоу

Украинская балерина Екатерина Кухар рассказала, что этой осенью в четвертый раз будет оценивать танцевальное мастерство звезд в проекте "Танці з зірками" на "1+1".

Об этом она сообщила в студии "Сніданку з 1+1". Екатерина призналась, что уже с нетерпением ждет новый сезон, и заинтриговала зрителей, сообщив, что в судейской панели возможны изменения.

"Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которые дарит нам искусство и "Танці з зірками". Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения", – заинтриговала Кухар.

Екатерина Кухар станет судьей четвертого сезона "Танців з зірками" (Instagram Екатерины Кухар)

Напомним: в третьем сезоне членами жюри были Влад Яма, Франсиско Гомес, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис.

Недавно организаторы "Танців з зірками" заявили о старте четвертого сезона шоу. Они отметили, что новый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.

Также в ближайшее время обещают назвать имена ведущих, танцоров и звездных участников четвертого сезона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победителями третьего сезона "Танців з зірками" стали актриса Ксения Мишина и ее партнер – танцор и хореограф Женя Кот.