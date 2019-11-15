"Танці з зірками": подробности тринадцатого выпуска шоу

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится полуфинал проекта "Танці з зірками", в котором станет известно, кто из участников за шаг до победы покинет шоу.
На этот раз звездные пары будут танцевать два танца, в одном из которых к ним присоединится экс-участник проекта. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.
1+1
Компанию ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит жена и ведущая Светской жизни Катя Осадчая. Специальными гостями будут популярный певец Макс Барских и группа KAZKA.
Цієї неділі на учасників чекає новий виклик, адже кожна з пар у півфіналі продемонструє три номери. Один танець з класичної бальної програми, другий – виступ з одним із суддів проекту, і третій – "Танець за життя". Цього разу його виконуватимуть всі пари одночасно, ще до початку "Шоу результатів". Ти вже вирішив за кого будеш віддавати свій голос? 😉 #танціззірками @gorbunovyuriy
Как ранее писал OBOZREVATEL, 10 ноября, состоялся четвертьфинал шоу "Танці з зірками". В результате оценок жюри, зрительских голосов и "танца за жизнь" проект покинула Елена Кравец и ее партнер Максим Леонов.
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