"Танці з зірками": подробности тринадцатого выпуска шоу

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится полуфинал проекта "Танці з зірками", в котором станет известно, кто из участников за шаг до победы покинет шоу.

На этот раз звездные пары будут танцевать два танца, в одном из которых к ним присоединится экс-участник проекта. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

1+1

Компанию ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит жена и ведущая Светской жизни Катя Осадчая. Специальными гостями будут популярный певец Макс Барских и группа KAZKA.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 10 ноября, состоялся четвертьфинал шоу "Танці з зірками". В результате оценок жюри, зрительских голосов и "танца за жизнь" проект покинула Елена Кравец и ее партнер Максим Леонов.

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