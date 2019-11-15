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15 ноября • обновлено в 17:57
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"Танці з зірками": подробности тринадцатого выпуска шоу

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В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится полуфинал проекта "Танці з зірками", в котором станет известно, кто из участников за шаг до победы покинет шоу.

На этот раз звездные пары будут танцевать два танца, в одном из которых к ним присоединится экс-участник проекта. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

"Танці з зірками": подробности тринадцатого выпуска шоу

1+1

Новости
"Танці з зірками": подробности двенадцатого выпуска шоу

Компанию ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит жена и ведущая Светской жизни Катя Осадчая. Специальными гостями будут популярный певец Макс Барских и группа KAZKA.

Цієї неділі на учасників чекає новий виклик, адже кожна з пар у півфіналі продемонструє три номери. Один танець з класичної бальної програми, другий – виступ з одним із суддів проекту, і третій – "Танець за життя". Цього разу його виконуватимуть всі пари одночасно, ще до початку "Шоу результатів". Ти вже вирішив за кого будеш віддавати свій голос? 😉 #танціззірками @gorbunovyuriy

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Как ранее писал OBOZREVATEL, 10 ноября, состоялся четвертьфинал шоу "Танці з зірками". В результате оценок жюри, зрительских голосов и "танца за жизнь" проект покинула Елена Кравец и ее партнер Максим Леонов.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Тема
Танцы со звездами
Тег
Танці з зірками
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