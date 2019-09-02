"Танец для волчиц": участник "Танців з зірками" развеселил сеть пародией на Винника

Украинский ведущий и участник "Танці з зірками" Владимир Остапчук развеселил сеть эффектным выступлением на шоу.

Вместе со своей партнершей Илоной Гвоздевой Остапчук исполнил зажигательное танго под хит "Вовчиця". Видео разместили на официальном аккаунте проекта в Instagram.

Несмотря на то, что танец Владимира Остапчука вызвал овации в зале, судьи шоу поставили паре только 22 балла.

"Остапчук больше похож в парике на Курта Кобейна, чем на Винника", "Олег Анатольевич, вы ли это?", "Танец для всех волчиц Украины", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 1 сентября на телеканале "1+1" прошел второй выпуск популярного танцевального шоу "Танці з зірками".

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