МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Таких больше нет: в США умерла известная актриса

4.2тЧитать материал на украинском

В США в возрасте 70 лет скончалась известная актриса Джорджия Энджел, которая прославилась благодаря сериалам "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Все любят Рэймонда".

О потере стало известно во вторник, 16 апреля, передает Fox News, однако умерла она еще 12 апреля в Принстоне (Нью-Джерси), о чем сообщил ее близкий друг.

Причина смерти известной актрисы пока неизвестна. При этом, под наблюдением врачей Энджел не находилась, поскольку это противоречило ее религиозным убеждениям.

Новости
Умер актер Алексей Булдаков: что об этом известно

Джорджия Энджел

Джорджия Энджел

Джорджия Энджел

Джорджия Энджел

Джорджия Энджел

Джорджия Энджел

Джорджия Энджел несколько раз была номинирована на "Эмми". Роли в ситкомах "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Все любят Рэймонда" сделали ее популярной. Актриса также исполнила небольшые роли в сериалах "Офис", "Красотки в Кливленде" и "Два с половиной человека".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании скончался канадский актер Шэйн Риммер, известный по фантастической саге "Звездные войны" и фильмах о Джеймсе Бонде.

Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!

Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Надо же... Соболезную! А Пугачева ещё живет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения