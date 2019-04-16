Таких больше нет: в США умерла известная актриса

В США в возрасте 70 лет скончалась известная актриса Джорджия Энджел, которая прославилась благодаря сериалам "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Все любят Рэймонда".

О потере стало известно во вторник, 16 апреля, передает Fox News, однако умерла она еще 12 апреля в Принстоне (Нью-Джерси), о чем сообщил ее близкий друг.

Причина смерти известной актрисы пока неизвестна. При этом, под наблюдением врачей Энджел не находилась, поскольку это противоречило ее религиозным убеждениям.

Джорджия Энджел

Джорджия Энджел

Джорджия Энджел

Джорджия Энджел несколько раз была номинирована на "Эмми". Роли в ситкомах "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Все любят Рэймонда" сделали ее популярной. Актриса также исполнила небольшые роли в сериалах "Офис", "Красотки в Кливленде" и "Два с половиной человека".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании скончался канадский актер Шэйн Риммер, известный по фантастической саге "Звездные войны" и фильмах о Джеймсе Бонде.

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