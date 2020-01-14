Сын Валерии нарвался на гнев из-за интимного видео

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин нарвался на гнев в сети, опубликовав интимное видео со своей девушкой.

Видео появилось в Инстаграме Шульгина в день рождения его девушки Лианы Волковой 13 января.

"Зачем интим показываешь. Что значит зеленый пацан, нашел чем удивить. Ты еще соверши половой акт в клипе. Пипец. Кому это интересно? Противно", - написал один из подписчиков.

В декабре 2019 года Арсений Шульгин с Лианой Волковой попали в ДТП. Девушка была за рулем, потеряла управление и врезалась в отбойник. Оба получили травмы и были госпитализированы. У Волковой был перелом руки, а у Шульгина – разрыв губы.

В комментариях к указанному выше видео некоторые подписчики также возмущаются, что Шульгин расстался со своей предыдущей девушкой – Анной Шеридан: "А мне Аня больше нравилась! Хорошая девушка, не высокомерная!".

В сторис Шульгин также добавил видео, где показал, какие сюрпризы устроил на день рождения для Волковой: корзина цветов, воздушные шары.

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