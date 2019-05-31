ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

Стивен Кинг жестко высказался о Трампе из-за сериала "Чернобыль" от НВО

Читать материал на украинском

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что сериал "Чернобыль" от HBO заставил его задуматься о президенте США Дональде Трампе. По его словам, американский лидер — "человек посредственного интеллекта", который не понимает объема ответственности за "экономическую и глобальную" мощь страны.

Так же и люди, отвечавшие за ядерный реактор в Чернобыле, не осознавали серьезность происходящего. Об этом он поразмышлял в Twitter.

Стивен Кинг

Стивен Кинг

Фокус.ua

Новости
Лобода подогрела слухи об интрижке с известным шоуменом: страстный поцелуй попал на видео

"Нельзя смотреть Чернобыль от HBO, не думая о Дональде Трампе. Как и те, кто отвечал за обреченный реактор, он человек посредственных способностей, отвечающий за великую державу — экономическую, глобальную", - написал Кинг.

Отметим, что на днях НВО опубликовал трейлер финального эпизода мини-сериала. Пятая серия выйдет на экраны 3 июня 2019-го под названием "Вечная память".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Телесериал "Чернобыль"" на OBOZREVATEL.

Тема
Телесериал "Чернобыль"
Персоны
Дональд ТрампСтивен Кинг
Место
УкраинаЧернобыль
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-