Стивен Кинг жестко высказался о Трампе из-за сериала "Чернобыль" от НВО

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что сериал "Чернобыль" от HBO заставил его задуматься о президенте США Дональде Трампе. По его словам, американский лидер — "человек посредственного интеллекта", который не понимает объема ответственности за "экономическую и глобальную" мощь страны.

Так же и люди, отвечавшие за ядерный реактор в Чернобыле, не осознавали серьезность происходящего. Об этом он поразмышлял в Twitter.

"Нельзя смотреть Чернобыль от HBO, не думая о Дональде Трампе. Как и те, кто отвечал за обреченный реактор, он человек посредственных способностей, отвечающий за великую державу — экономическую, глобальную", - написал Кинг.

It's impossible to watch HBO's CHERNOBYL without thinking of Donald Trump; like those in charge of the doomed Russian reactor, he's a man of mediocre intelligence in charge of great power--economic, global--that he does not understand.