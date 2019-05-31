Стивен Кинг жестко высказался о Трампе из-за сериала "Чернобыль" от НВО

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что сериал "Чернобыль" от HBO заставил его задуматься о президенте США Дональде Трампе. По его словам, американский лидер — "человек посредственного интеллекта", который не понимает объема ответственности за "экономическую и глобальную" мощь страны.

Так же и люди, отвечавшие за ядерный реактор в Чернобыле, не осознавали серьезность происходящего. Об этом он поразмышлял в Twitter.

Стивен Кинг Фокус.ua

"Нельзя смотреть Чернобыль от HBO, не думая о Дональде Трампе. Как и те, кто отвечал за обреченный реактор, он человек посредственных способностей, отвечающий за великую державу — экономическую, глобальную", - написал Кинг.

It's impossible to watch HBO's CHERNOBYL without thinking of Donald Trump; like those in charge of the doomed Russian reactor, he's a man of mediocre intelligence in charge of great power--economic, global--that he does not understand. — Stephen King (@StephenKing) May 30, 2019

Отметим, что на днях НВО опубликовал трейлер финального эпизода мини-сериала. Пятая серия выйдет на экраны 3 июня 2019-го под названием "Вечная память".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале будет 5 серий.

Выход четвертой серии спровоцировал ряд скандалов, в частности, в России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле".

Также картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.

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