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29 ноября • обновлено в 10:53
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"Стилист молодец!" Соколова вызвала ажиотаж огромной грудью

15.2т
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Украинская журналистка Янина Соколова показала, какие платья ей приносит на эфиры ее стилист.

Она опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram, рассказав, как из наряда выпадает "нутро", а Елена вынуждена подшивать ткань (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Елена – она классная. Но когда она входит в раж, она приносит платья, которые не то, чтобы грудную клетку (сдавливает), но и все мое нутро и даже больше", – сказала журналистка.

Янина Соколова рассказала об откровенных платьях

Янина Соколова рассказала об откровенных платьях

instagram/vecherssokolovoy

В комментариях похвалили стилиста Соколовой и посоветовали платить женщине премию за вредные условия.

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"Ленка, добра тебе за такой подбор платьев", "Аленка молодец, да и Янину Бог не обошел", "Лене выдайте премию и молоко за вредные условия труда", "Не позволяйте шить на себе, хотя бы нить в рот возьмите, такая прикмета. Говорила бабка, так ум зашивают", "Янина, вы наше главное оружие против российской пропаганды. Так сказать, "грудью на амбразуру", – написали в комментариях.

Янина Соколова рассказала об откровенных платьях

Янина Соколова рассказала об откровенных платьях

instagram/vecherssokolovoy

Янина Соколова

Янина Соколова

instagram/vecherssokolovoy

Янина Соколова - большая грудь в маленьком платье

Янина Соколова - большая грудь в маленьком платье

скриншот

"Стилист молодец!" Соколова вызвала ажиотаж огромной грудью
"Стилист молодец!" Соколова вызвала ажиотаж огромной грудью
"Стилист молодец!" Соколова вызвала ажиотаж огромной грудью
"Стилист молодец!" Соколова вызвала ажиотаж огромной грудью
"Стилист молодец!" Соколова вызвала ажиотаж огромной грудью

А вам по душе платья,которые подбирает наша Елена для съёмок "Вечера"?😉😏🙊🙈 Уже завтра свежак, готовьтесь к мозговому штурму и громкому смеху😈 12:00 - YouTube 22:00 - FB! 🔴YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Ppeao3VptBg Чтобы помочь бороться с пропагандой, переходите по ссылке👇🙌 https://telegra.ph/Vata-dolzhna-goret-yarko-04-14 💳 Картой любого банка Украины: https://send.monobank.com.ua/2ECRHYCXR 💳 Моно (₴)🐈 5375414107318726 💳 Приват (₴): 5168755103184293

Публикация от Вечер с Яниной Соколовой (@vecherssokolovoy)

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время Соколова часто балует перед выпусками поклонников пикантными кадрами. Недавно она облачилась в накидку с леопардовым принтом, обнажив пышную грудь.

Также она показала фотографии в платье, которое в этот раз ей подшивала в районе груди стилист.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес видео фотографии фотосессия
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Комментарии
17
26
Смешно
17
Интересно
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15
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Ей бы ещё мозги кто нибудь приносил.
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1
0
,,,,, Владимир
,,,,, Владимир
Ермаков Николай, а зачем они ей? Она ж говорящая голова
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0
0
Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Красота то какая... Ляпота!
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0
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кому интересны дряблые сиськи свЯнины
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2
3
Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Кристина Стефанова, зависть хреновая черта. Твоя плоскодонка никого не интересует.
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0
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