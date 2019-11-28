"Стилист молодец!" Соколова вызвала ажиотаж огромной грудью

Украинская журналистка Янина Соколова показала, какие платья ей приносит на эфиры ее стилист.
Она опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram, рассказав, как из наряда выпадает "нутро", а Елена вынуждена подшивать ткань (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Елена – она классная. Но когда она входит в раж, она приносит платья, которые не то, чтобы грудную клетку (сдавливает), но и все мое нутро и даже больше", – сказала журналистка.
Янина Соколова рассказала об откровенных платьях
instagram/vecherssokolovoy
В комментариях похвалили стилиста Соколовой и посоветовали платить женщине премию за вредные условия.
"Ленка, добра тебе за такой подбор платьев", "Аленка молодец, да и Янину Бог не обошел", "Лене выдайте премию и молоко за вредные условия труда", "Не позволяйте шить на себе, хотя бы нить в рот возьмите, такая прикмета. Говорила бабка, так ум зашивают", "Янина, вы наше главное оружие против российской пропаганды. Так сказать, "грудью на амбразуру", – написали в комментариях.
Янина Соколова рассказала об откровенных платьях
instagram/vecherssokolovoy
Янина Соколова
instagram/vecherssokolovoy
Янина Соколова - большая грудь в маленьком платье
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Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время Соколова часто балует перед выпусками поклонников пикантными кадрами. Недавно она облачилась в накидку с леопардовым принтом, обнажив пышную грудь.
Также она показала фотографии в платье, которое в этот раз ей подшивала в районе груди стилист.
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