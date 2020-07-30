Стало известно о многомиллионных гонорарах Ефремова
Стало известно о многомиллионных гонорарах Ефремова (фото - pravda-nn.ru).
Российский актер Михаил Ефремов за последние четыре года заработал 32,3 миллиона рублей.
Об этом сообщает "Комсомольская правда". Так, по словам издания, с 2016 года театр "Современник" заключил с артистом 11 контрактов, последний из которых закончился незадолго до роковой аварии.
Раскрыты миллионные гонорары Ефремова (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Минимальная сумма контракта с Ефремовым составляла 900 тысяч рублей. Максимальный гонорар доходил до 7,7 млн. Суммы зависели лишь от количества выходов на сцену: за каждую сыгранную постановку в Москве и области Ефремов получал по 100 тысяч рублей, на гастролях по России – 200 тысяч. Дополнительно за каждую репетицию актеру платили по 10 тысяч рублей. Всего же с 2016 по 2020 годы Михаил Ефремов заработал в театре 32,3 миллиона рублей.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.