Известный российский музыкант, продюсер "Ласкового мая"Андрей Разин пригрозил телеведущей Лере Кудрявцевой возобновлением уголовного дела в отношении нее, которое он приостановил.

Так, мужчина сделал это после того, как звезда сообщила, что собирается подать на него в суд за клевету о ее проституции. Об этом сообщает "Собеседник".

Андрей Разин и Лера Кудрявцева

Разин уточнил, что Кудрявцеву когда-то чуть не посадили в тюрьму, на нее уже собирались надевать наручники. Однако она "ползала перед ним на коленях и просила прощения" – тогда продюсер решил ее пожалеть. К слову, он также добавил, что будет отстаивать свои слова в суде в случае чего.

Лера Кудрявцева Фото: spletnik.ru

"Если она подаст на меня в суд, я возобновлю уголовное дело в отношении нее, которое я приостановил. Пусть она сама вам расскажет, что это за уголовное дело и как она на коленях ползала, просила прощения. Ее чуть ли не посадили в тюрьму. В Ставрополе ее чуть в кандалах не отвезли, наручники уже собирались надевать на нее. А еще скажите ей, что, когда она подаст на меня в суд, я буду настаивать на своих словах", – сказал Разин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Разин резко высказался о телеведущей Лере Кудрявцевой, обвинив ее в проституции.

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