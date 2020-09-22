Стало известно, какими были последние дни жизни телеведущего Борисова

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, который 19 сентября умер от коронавируса, в последние дни своей жизни уехал в командировку в Казань, где мог заразиться COVID-19.

Как пишет СтарХит, 71-летний артист вместе со своей соведущей Иридой Хусаиновой 16 сентября принял участие в лекции для студентов местного университета культуры.

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Издание отмечает, что Борисов не жаловался на проблемы со здоровьем, поэтому спустя три дня после поездки поехал на съемки очередного выпуска шоу. Однако на съемочной площадке ему стало плохо, он начал задыхаться, и скорая увезла его в ближайшую больницу.

Телеведущий до последнего надеялся продолжить работу в программе, но специалисты обнаружили, что 75% его легких были поражены. Его подключили к ИВЛ и собрались перевезти в специализированную больницу, но при транспортировке Борисов умер.

Михаил Борисов – советский и российский режиссер, актер и заслуженный деятель искусств РФ. Он родился 8 февраля 1949 года в Москве. Артист был известен в РФ по роли ведущего "Русского лото". Он также был художественным руководителем этой программы. Свою работу над проектом Борисов начал еще в 1994 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский кинематографист Майкл Чепмен, который известен своей операторской работой в фильмах "Таксист" и "Бешеный бык", умер 20 сентября от застойной сердечной недостаточности.