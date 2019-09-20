"Справедливость восторжествовала!" Сеть в восторге от освобождения Устинова в РФ

Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии общего режима за то, что во время массовых задержаний в Москве он якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа.

Об этом в сообщает издание Lenta.ru.

Молодого человека освободят из СИЗО. Решение принято по ходатайству Генпрокуратуры. Устинов будет находиться под подпиской о невыезде до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть жалобу по его делу.

"Дело Устинова — уж слишком вопиющий случай. Момент был заснят на множество камер. Это является доказательством невиновности. Как быть с остальными? Кому не так повезло?", "Нужно за каждого так бороться!", "Отбили!", "Сколько же таких Павлов Устиновых...", "Пошло дело. А власть-то побаивается народа", "Справедливость восторжествовала", — пишут в сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские звезды устроили в соцсетях акцию в поддержку актера Павла Устинова. За него заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.

К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.

18 сентября в Москве, возле администрации президента РФ, начался массовый пикет в поддержку актера.

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