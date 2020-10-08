Соседов заявил, что Пугачева и Галкин никогда не занимались сексом

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Алла Пугачева никогда не занималась сексом с Максимом Галкиным, а их романтические отношения – это только игра на публику.

Такое мнение он высказал в комментарии "Собеседник" после заявления психолога Елены Перелыгиной о том, что юморист изменяет артистке, чтобы утолить свои сексуальные потребности.

"Секс между Аллой и Максимом – это совершенно глупая тема. Здесь даже обсуждать нечего! У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно. Я уже не раз об этом говорил!" – возмутился Соседов.

Отметим, ранее Пугачева уверяла, что при первом знакомстве с будущим мужем хотела как можно быстрее оказаться с ним в одной постели. Однако Соседов, услышав заявление певицы, не поверил ее словам.

"Это все чистая игра на публику. То, что говорит Алла, всерьез воспринимать нельзя. Ей нужно постоянно играть, изображать радость, устраивать шоу. Ей уже за 70! Что нужно женщине в этом возрасте? Вы разве не знаете? Тогда спросите у женщин. О сексе в этом возрасте уже никто не думает!" – добавил Соседов.

Напомним, что Галкин и Пугачева в браке с 2011 года. Ведущему – 44 года, а певице – 71. У них есть двое детей – дочь Елизавета и сын Гарри, рожденные суррогатной матерью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы возможном разводе с женой – певицей Аллой Пугачевой.